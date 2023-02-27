Osman Meziu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Meziu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osman Meziu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osman Meziu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osman Meziu 5 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osman Meziu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına - tarihinde katılmıştır. Osman Meziu'nin KF Drenica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Osman Meziu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osman Meziu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osman Meziu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osman Meziu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osman Meziu şuan KF Drenica takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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