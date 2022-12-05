Osman Müftüoğlu tek tek yazdı! İşte 7 maddede bağışıklığı güçlü tutma yolları

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların kış aylarında maske takmasıyla grip ve soğuk algınlığı uzun süre görülmemişti. Salgın tedbirlerinin kaldırılması sonrası vatandaşlar maske takmamaya başlayınca hastalıklar yeniden baş göstermeye başladı. Uzmanlar vatandaşlara maske takma konusunda çağrı yaparken bunun yanında bağışıklık sistemini güçlendirmek de önem arz ediyor. Bu konuda vatandaşlara tavsiyede bulunan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'teki köşe yazısında altın değerinde önerilerde bulundu.

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Müftüoğlu yazısında, "Madem ki bu yıl kış virüsleri her zamankinden daha yoğun saldırılar yapıyor ve madem ki bağışıklık sistemimiz bu virüslere karşı kendini yeterince güçlü hissetmiyor, bu durumda ilk işimiz bağışıklık gücümüzü arttıracak bazı tedbirleri yeniden devreye sokmak olmalı. Bunun için de daha önce de sizinle paylaştığım '7 MADDELİK BAĞIŞIKLIK DESTEK PLANI' yeniden hatırlanmalı" dedi.

İŞTE BAĞIŞIKLI GÜÇLÜ TUTMANIN YOLLARI

Müftüoğlu şu tavsiyelerde bulundu:

DAHA FAZLA PROTEİN: Yumurta, yoğurt, kırmızı et favoriniz olsun. DAHA ÇOK PROBİYOTİK GÜÇ: Turşular (özellikle lahana), şalgam, boza, tarhana çorbası ve ev yapımı yoğurt ile kefire yüklenin. DAHA BOL TAZE SEBZE VE MEYVE: Mümkünse pişirmeden, taze taze, çiğ şekliyle. Bol maydanoz, roka, domates, nane, soğan, sarımsak, lahana ve karnabahar. DAHA SIK VE BOL BAHARAT: En çok da kırmızı ve karabiberle güçlendirilmiş zerdeçal, zencefil zengini soslar. DAHA DERİN UYKULAR: Uykunun bağışıklık dostu olduğunu gösteren yüzlerce yayın var. DAHA AZ STRES, DAHA ÇOK HUZUR: Stres arttıkça bağışıklık çöküyor, huzur çoğaldıkça bağışıklık güç kazanıyor. DAHA DÜZENLİ EGZERSİZ: Her gün en az 5000 adımlık bir yürüyüş planını ısrarla ve azimle sürdürme.