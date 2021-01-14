Osman Müftüoğlu'ndan restoran ve kafeler ile ilgili sert uyarı: "Haziran'daki hatayı yapmayalım"

Vaka sayılarının 30 binlerden 10 binlerin altına inmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gevşetmeye gideceğiz" sözlerinin ardından dün yayımladığı yazısında "Lokantaları ve kafeleri yavaş yavaş açsak mı?" sözlerine yer veren Hürriyet gazetesi Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a Hürriyet Başyazarı Osman Müftüoğlu'dan uyarı geldi.

Ahmet Hakan'ın cumartesi günkü köşesindeki “Vaka sayıları düşüyor, hasta sayısında azalma var, aşılama başladı, başlayacak, ben diyorum ki: Lokantaları ve kafeleri yavaş yavaş açsak mı?” önerisine kesinlikle katılmadığını yazdı. Osman Müftüoğlu yazısında şunları ifade edip uyarılarda bulundu:

HAZİRAN'DAKİ GİBİ ''YANLIŞ NORMALLEŞME'YELİM''

- Ahmet Hakan’la kesinlikle aynı fikirde değilim. Biliyorsunuz, biz aynı hatayı geçtiğimiz haziranda da yaptık. Yanlış normalleştik. Gelin bu sefer yine aynı hataya düşmeyelim. 2020 Haziranında yaptığımız gibi hızlı ve fazla normalleşmeyelim.

- Aşılamanın olumlu sonuçlarını en erken mayıs ayı gibi alabileceğimizi bilelim, ona göre hareket edelim, kademeli normalleşelim. Kademeli normalleşmede bile 'Bilim Kurulu ne diyorsa' ona göre hareket edelim.

KORONAVİRÜS BİZİM KALABALIKLAŞMAMIZI BEKLİYOR!

- Vaka sayılarındaki bu sevindirici azalmanın sadece 'kalabalıklaşmaları azaltma' sayesinde ulaşılan geçici bir sonuç olduğunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Unutmayalım ki virüs sokakta bizi, bizim yeniden kalabalıklaşmamızı, kalabalıklaşabileceğimiz mekânlarda yeniden çoğalmamızı bekliyor.