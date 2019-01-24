Osman Nuri Gülaçar, İran heyetiyle bir araya geldi

İran Dostluk Grubu Başkanı ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İran'ın uyguladığı harç nedeniyle turistlerin Van'a gelişinin çok düştüğünü belirterek, "En azından komşu eyaletlerdeki İran vatandaşları bu uygulamadan muaf tutulmalı ya da yıllık 15 adet serbest geçiş hakkı tanınmalıdır" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti ile İran İslami Danışma Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu heyeti arasındaki ilk resmi görüşmeler, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un başkanlığında gerçekleşti. Görüşmelerde, Türkiye ve İran arasında parlamenter ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla Dışişleri Komisyonlarının koordinasyonu sağlamaları kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca Türkiye-İran-Rusya Federasyonu, Türkiye-İran-Azerbaycan ve Türkiye-İran-Irak Parlamentoları Dışişleri Komisyonları 3'lü toplantılarının önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi konusunda prensip mutabakatına varıldı.

Gün içindeki resmi temasların ardından TBMM Türkiye – İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İran İslami Danışma Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Hashmetollah Falahat Pisheh ve beraberindeki heyet onuruna bir akşam yemeği verdi.

Gülaçar'dan önemli talepler

Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, coğrafyanın kader olduğunu belirterek, "Bunu doğru okuyamazsak pişman olabiliriz. 40 yıldır ambargo var. Bunu aşabilmenin yolu karayollarını ve sınırımızı çok verimli kullanmaktır. İran Milli Meclisi cumartesi günü aldığı karar ile ülkede, benzeri üretilen tüketim ürünlerinin ithalatını 2021 yılına kadar yasaklamıştır. Ancak bu kararla birlikte Türkiye ile tercihli ticaret anlaşması yapılmalı ve Türkiye bu hususta istisna tutulmalıdır. Ayrıca İran-Türkiye sınırında ortak serbest bölge kurarak en son alınan karar ile ithalatı yasaklanan tüketim mallarını burada satma imkânı oluşturulabilir. Biri Doğubayazıt Sınır Kapımızda, diğeri ise Van Kapıköy Sınır Kapısında olabilir. Bu vesile ile yurtdışı çıkış harcı ödemeden pasaporta gerek kalmadan bütün İran vatandaşları tıpkı Van'da, İstanbul'da imiş gibi alışveriş yapabilecek, bölge insanımız da pasaport ve yurtdışı harcı ödemeden İran mallarının alışverişini yapabilecektir. Üçüncü ülkelerin bizim ticaretimize karışamayacakları, ambargo kapsamına aldıramayacakları bir alan olmalıdır. Para transferi konusunda ortak bankalar kurulmalı ve milli paralar tümen ve lira ile alışveriş imkanları kurulmalıdır. İthalat ve ihracattaki bürokratik engeller kaldırılmalı, sağlık sektöründe izin belgeleri engeli ortadan kaldırılmalıdır. Kültürel anlamda da güzel faaliyetler olmalıdır. Güven bu işin olmazsa olmazıdır. Diplomasi en değerli paydadır" ifadelerini kullandı.

"Çıkış harçları azaltılmalı"

İki ülke arası çözülmesi gereken ve Van şehrine İranlı turistlerin girişini kolaylaştıracak en acil çözümün sınır kapısında İran vatandaşların ödediği harçların azaltılması gerektiğini dile getiren Gülaçar, "Her İran vatandaşı yurtdışına çıkarken kademeli olarak harç artmakta ve üçüncü çıkışta 440 bin tümen olmaktadır. Bu da İranlı turistlerin Van'a gelişini çok düşürmüştür. En azından komşu eyaletlerdeki İran vatandaşları bu uygulamadan muaf tutulmalı ya da yıllık 15 adet serbest geçiş hakkı tanınmalıdır. Bunun İran Milli Meclisi'nde alınacak bir kararla hızlıca halledileceğine inanıyorum" dedi.

İran Heyeti Başkanı Pisheh de, harç konusunda daha önce de talep olduğunu ifade ederek, mecliste görüşülecek ilk maddeler arasında olacağına dair söz verdi. İran Heyeti Başkanı Pisheh, Gülaçar'ın dile getirdiği taleplerin çok önemli olduğunu ve kendilerinin de bir an önce meclise taşıyacaklarını söyledi.

TBMM Türkiye – İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İran heyeti onuruna verdiği akşam yemeğine katılan tüm milletvekillerine ve misafirlerine teşekkür ederek, ikili ilişkilerin gelişmesi için somut adımların en kısa zamanda atılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA