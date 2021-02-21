AK Parti lideri ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Esenler Belediyesi binasında yaptığı toplantı sonrası AK Parti İstanbul İl Başkanı'nı değiştirdiği iddia edildi. Peki Osman Nuri Kabaktepe kimdir? | AK Parti İstanbul il başkanı mı oluyor? İşte ayrıntılar...

OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR?

Osman Nuri Kabaktepe, araştırmacı yazar, STK yöneticisi ve siyasetçidir.

Osman Nuri Kabaktepe, 1 Aralık 1970 yılında Ordu’nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Kabaktepe, Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirmesinin ardından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu ve ardından aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlenen Kabaktepe, kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyesi olarak görevlerde bulundu. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Saadet Partisi'nden Fatsa belediye başkan adayı oldu. Kabaktepe aday olduğu seçimden yenilgiyle çıktı.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanı. İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyesi, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2016 yılında Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

OSMAN NURİ KABAKTEPE AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI MI OLUYOR?

Gazeteci Cengiz Alçayır, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Osman Nuri Kabaktepe'nin AK Parti İstanbul İl Başkanı olacağını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığında değişikliğe gittiğini duyuran Alçayır, "AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın kim olacağı konusundaki istişare için ikinci bir toplantı yapacak olan Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Belediyesi'ne geçiyor. Erdoğan, 7 ilçe belediye başkanıyla tekrar bir araya gelip ortak isim belirlenmesi konusunda nokta koyacak!" ifadelerine yer vermişti.

Alçayır, yeni paylaşımında "Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı için, Osman Nuri Kabaktepe'ye, Hayırlı olsun'' dedi..!" ifadelerine yer verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda iddialarda belirtildiği gibi aday olmadığını duyurdu.

İstanbul'daki mevcut AK Parti ilçe belediye başkanlarını temsilen 5 belediye başkanının, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek mevcut başkan Bayram Şenocak ile çalışmak istemediklerini belirtmeleri üzerine 24 Şubat'ta yapılacak il kongresine Bayram Şenocak'ın yerine Muaarif Vakfı'ndan Osman Nuri Kabaktepe'nin il başkanı adayı olarak açıklanacağı belirtiliyor.

Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak yenilenecektir...