AK Partili İl Yönetiminde Pendikli isim dikkat çekti!
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 7. olağan kongresinde Osman Nuri Kabaktepe, yönetiminde AK Parti Pendik eski ilçe başkan yardımcısı Hüseyin Ekşi’ye görev tebliğinde bulundu.
24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 7. olağan kongresinde Osman Nuri Kabaktepe, yönetiminde AK Parti Pendik eski ilçe başkan yardımcısı Hüseyin Ekşi’ye görev tebliğinde bulundu.
Hüseyin Ekşi, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Tebrikleri kabul eden Ekşi, milletimize ve İstanbul’a hayırlı olmasını temenni etti.
HÜSEYİN EKŞİ KİMDİR?
Hüseyin Ekşi, 2012'de kurduğu Sina OSGB firmasında ticari faaliyetlerine devam etmektedir.
Hüseyin Ekşi hakkındaki detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...