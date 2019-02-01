Spor Toto 1. Lig'in açılış maçında Osmanlıspor evinde Balıkesirspor Baltok'u konuk etti. Mücadele 1-0 Osmanlıspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Osman Özköylü, "Beklentiler arttı bu da bizim üzerimizde baskı oluyor" dedi.

Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Osman Özköylü, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtti. Özköylü, "Kazanmak güzel. Benim istediğim oyun bu değildi ama kazanmak önemliydi. İyi bir rakibe karşı oynadık. Bize karşı iyi önlemler almışlar. Biz rakibe bu maç çok müsaade ettik. Topa sahip olmayı başaramadık. Genel olarak savunma yapan bir takım gibi göründük. Hızlı hücumlar yakaladık ama farkı ikiye çıkaramadık. Beklentiler arttı, bu da bizim üzerimizde baskı oluşturuyor. Oyuncularım, sahada aslanlar gibi mücadele ettiler. Hepsinin alınlarından öpüyorum" dedi.

Önümüzdeki hafta oynanacak Gençlerbirliği maçı hakkında konuşan Özköylü, "Norveç'ten ve Altay'dan iki transferimiz gerçekleşti. Diğerle birlikte bu kişilerde kadro içine girmeye çalışacak. Ben hazır takımla maçlara devam etmek istiyorum. Kadro derinliği konusunda hiçbir endişem yok. Gençlerbirliği maçını düşünmek için zamanımız var. Ankara'ya yakışan güzel bir futbol umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA