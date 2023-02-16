Osman Simsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Simsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osman Simsek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osman Simsek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osman Simsek 1 Ocak 1991 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Osman Şimşek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osman Simsek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Osman Simsek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 26 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Osman Simsek'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Osman Simsek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osman Simsek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osman Simsek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osman Simsek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Kartalspor U21

1 Temmuz 2013 yılında Kartalspor

23 Ağu 2014 yılında Alanyaspor

26 Ocak 2016 yılında Sivas Belediye

1 Ağu 2016 yılında Kartalspor

23 Ağu 2017 yılında Sivas Belediye

4 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2019 yılında Gebzespor

26 Mart 2021 yılında Bulvarspor

Osman Simsek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osman Simsek şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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