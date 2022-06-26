Osman Wöber kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? | Osman Wöber biyografisi

'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Tuncay Kantarcı' karakteriyle hafızalarda yer edinen, birçok dizi ve filmde yer alan Osman Wöber, hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm haberini meslektaşı ve yakın dostu Zafer Algöz duyurdu. Bunun üzerine Osman Wöber'in hayatı merak konusu oldu. Biz de haberimizde 'Osman Wöber kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?' sorularının nedenine yer verdik...

OSMAN WÖBER KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncu, 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Tuncay Kantarcı' karakteriyle hafızalarda yer edinmişti. Wöber, rol arkadaşı Abidin Yerebakan ile Türk televizyonlarının unutulmaz ikililerinden biri oldu.

Kurtlar Vadisi'nin Tuncay Kantarcı'sı Osman Wöber hayatını kaybetti! Acı haberi Zafer Algöz duyurdu...

Baba tarafından Avusturyalı olan Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.

Kurtlar Vadisi'nin Tuncay Kantarcı'sı Osman Wöber hayatını kaybetti! Acı haberi Zafer Algöz duyurdu...

1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yaptı. Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yaptı, çalışmalarında bulundu.

Kurtlar Vadisi'nin Tuncay Kantarcı'sı Osman Wöber hayatını kaybetti! Acı haberi Zafer Algöz duyurdu...

2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirildi ve bu görevi 2009'a kadar sürdürdü. Devlet Tiyatrolarının sahnelediği ve Memet Baydur'un yazdığı oyun olan Kamyon'un yönetmenliğini yaptı.

Kurtlar Vadisi'nin Tuncay Kantarcı'sı Osman Wöber hayatını kaybetti! Acı haberi Zafer Algöz duyurdu...

Oyunculuk kariyerinde tiyatronun yanı sıra birçok dizide rol alan Osman Wöber, "Öteki Taraf", "Organize İşler", "Cumhuriyet" ve "Sekizinci Saat"in de aralarında olduğu filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı.