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  3. Osmaneli dünyada önemli bir turizm kenti olmayı hedefliyor

Osmaneli dünyada önemli bir turizm kenti olmayı hedefliyor

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinin Bilecik'te turizm ve kültür kenti olduğunu söyleyerek, Osmaneli'nin sadece il genelinde değil tüm Türkiye ve dünyada önemli bir turizm kenti olacağını söyledi.

Osmaneli dünyada önemli bir turizm kenti olmayı hedefliyor

Başkan Şahin, ilçelerinde devam eden projeleri yerinde inceledi. Modern Sera Projesi 6 bin 5 yüz metrekarelik kapalı alanı olacak seranın çiftçilerin büyük maliyet avantajı sağlayacağını söyledi. Kadın Girişimciler Kooperatifi, BŞEÜ, Bilecik Valiliği, Tarım İl Müdürlüğü, gibi kurumla birlikte bir kalkınma ajansı destekleriyle ilçelerinde sayısız projenin devam ettiğini anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"1308 Osmaneli Belediye Spor Tesisleri, Osmangazi Parkı, otel ve kadınlar için yüzme havuzu, iş hanı ve park projesi, yeni küçük sanayi projesi, kreş projesi ve yatırımları belediye yöneticileri ile birlikte inceledik. Ardından Osmaneli evleri projesinin planlandığı alanlarda incelemelerde bulunduk. Bir çok kurumla birlikte özellikle gençleri, çocukları bağımlılık ağından kurtarmak için yapılan proje kapsamında çalışmalar değerlendirildi. Eski cezaevinin Osmaneli Belediyesi tarafından eğitim merkezi ve atölyelerle meslek edindirme merkezi haline getirmek için yapılan proje yerinde incelendi. Osmaneli Belediyesi Covid-19 salgınında gecesini gündüzüne katan, idari izin kullanmadan Osmaneli halkına 24 saat hizmet veren, sürekli fazla mesai yaparak öncelikle halkın sağlığı diyerek kendi sağlığını tehlikeye atan karakterli çalışkan, nitelikli yöneticiler ve çalışanlarına sahip örnek belediye ve örnek kurumdur.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Osmaneli dünyada önemli bir turizm kenti olmayı hedefliyor

Osmaneli dünyada önemli bir turizm kenti olmayı hedefliyor

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