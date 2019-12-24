Osmaneli'de firari hükümlü saklandığı evde yakalandı
BİLECİK (AA) - Bilecik'te firari hükümlü, Osmaneli ilçesinde saklandığı evde yakalandı.Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği bildirilen T.İ'nin (27), Osmaneli'de bir evde gizlendiği belirlendi.Bunun üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini görünce...
BİLECİK (AA) - Bilecik'te firari hükümlü, Osmaneli ilçesinde saklandığı evde yakalandı.
Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği bildirilen T.İ'nin (27), Osmaneli'de bir evde gizlendiği belirlendi.
Bunun üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini görünce kaçmaya çalışan hükümlüyü gözaltına aldı.
T.İ, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT