Osmaneli’de İlköğretim Haftası kutlandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Osmaneli’de İlköğretim Haftası kutlandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş tarafından çelenk sunuldu. Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İlçe Milli eğitim Müdürü Erhan Döş ve okul müdürlerinin İlköğretim Haftası dolayısıyla Kaymakam Yüksel Ünal'ı makamında ziyaret etmesiyle devam etti.

Osmaneli İlkokulu bahçesindeki İlköğretim Haftası programında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Döş, ülkenin kalkınmasında en önemli unsurun iyi yetişmiş, kaliteli insan gücü olduğunu belirterek, "Üreten, sosyal sorumluluk sahibi, ülkemizin kaynaklarını en iyi şekilde toplum yararına kullanan bireylerin yetişmesi biz eğitimcilerin en önemli hedefidir. Okullarımızda, öncelikli olarak iyi bir insan, üreten, başarılı, idealist, sorumlu bireyleri topluma kazandırmak hedefi ile çalışmalarına devam etmektedir. Büyük Önder Atatürk, "En mühim ve öncelikli işimiz eğitim meselesidir. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, müstakil, şanlı, yüksek bir cemiyet halinde yaşatır; ya da bir esaret ve sefalete terk eder" diyerek, milletlerin hayatında eğitimin anlam ve önemini işaret etmiştir. Bu işareti alan ve kurum kültürü ile çalışmalarına devam eden, öğretmen, eğitim çalışanları ve gönüllü sivil toplum üyelerimizin bir ekip anlayışı ile en iyi eğitimi sunma, bizlere emanet edilmiş olan geleceğimizin mimarı olacak ve gelecekte bizleri hür, müstakil, şanlı bir cemiyet halinde yaşatmalarını beklediğimiz öğrencilerimizi topluma geçmişte olduğu gibi bu eğitim ve öğretim yılında da kazandırmak için büyük bir gayretin içinde olacağız" dedi. Okul bahçesindeki etkinlik ilkokul öğrencilerinin şiirlerini okumalarının ardından 4. sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan öğrencilere çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.

İlköğretim Haftası etkinliğine Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Osmaneli’de İlköğretim Haftası kutlandı

Osmaneli’de İlköğretim Haftası kutlandı

Osmaneli’de İlköğretim Haftası kutlandı

Osmaneli’de İlköğretim Haftası kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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