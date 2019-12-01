Osmaneli’nin yöresel ürünleri Antalya’da tanıtılıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iş adamı Coşkun Seyyar, Antalya'daki otellerde ilçenin yöresel ürünleri ve lezzetlerini tanıtıyor.

Osmanelili genç iş adamı Coşkun Seyyar, "Büyük bir özveri ile Osmaneli Belediyesinin hazırlamış olduğu ayva lokumu, Osmaneli ev yapımı salçası, kurutulmuş meyve ve sebzelerinin yanı sıra yöresel ürünlerimizi de tanıtarak belediyemize ve Osmanelimize destek olmaya çalışıyoruz. Osmaneli Belediyesinin hazırlamış olduğu ürünleri gittiğimiz yerlerde tanıtmak, vatandaşlara tattırmak ve vatandaşlardan güzel yorumlar almamız, bizim doğru yolda olduğumuzu ve de insanımızın bize güven duyduğunu gösteriyor. Belediye Başkanı Münür Şahin ve ekibi, Osmaneli'yi en iyi şekilde temsil edebilmek ve ürünlerini tanıtabilmek için uğraş veriyor. Ben de Belediye Başkanımıza ve Osmanelimize nasıl destek olabilirim diye düşündüm. Antalya'daki iş adamlarıyla irtibata geçerek Osmaneli'nin yöresel ürünlerinden götürerek tanıtmaya başladım ve güzel sonuçlar aldık. İnşallah Osmaneli'nin yöresel ürünlerini başka illere götürüp oralarda da tanıtmaya ve Osmaneli'ye destek olmaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak: İHA