Osmangazi Belediyesi, yetim çocuklarla iftar sofrasında birarada

Her yıl Ramazan ayının 15'inde yetim çocuklar ile iftarda buluşmaya devam ettiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "2013 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından alınan karar gereği Ramazan ayının 15'i Dünya Yetimler Günü olarak kabul edildi" dedi.

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Osmangazi Belediyesi, yetim çocuklarla iftar sofrasında birarada

Osmangazi Belediyesi, her yıl Ramazan ayının 15'inde Dünya Yetimler Günü münasebetiyle düzenlediği geleneksel yetim iftarı, bu yıl Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleşti.

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RAMAZAN AYININ 15 'İ DÜNYA YETİMLERİ GÜNÜ OLARAK KABUL EDİLDİ

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Panorama Müzesi'nde verilen iftar yemeğine; Bursa Valisi Yakup Canpolat, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Gökhan Dinçer, İnsanı Yardım Vakfı Bursa Şube Başkan Yardımcısı Burhan Sayılgan, yetim çocuklar ve aileleri katıldı.

Her yıl Ramazan ayının 15'inde yetim çocuklar ile iftarda buluşmaya devam ettiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "2013 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından alınan karar gereği Ramazan ayının 15'i Dünya Yetimler Günü olarak kabul edildi" dedi.

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"DEPREM BÖLGESİNDE GÖNÜL SOFRALARI KURUYORUZ"

Ülke olarak zor günlerden geçtiğimizi belirten Başkan Dündar, "Dünya tarihinin görmediği büyük bir depremi yaşadık. Akşam zengin yattık sabah fakir kalktık. Biz belediye başkanı arkadaşlarla irtibat halindeydik, depremin ilk günü istenen bir parça ekmekti. İnsanoğlu o kadar aciz ki, bir parça ekmeği bulamaz hale gelebiliyoruz. Çünkü 11 il, ilçe ve köyleri yıkılmıştı. Açık bir yer yok ve cebinde paran olsa bir kıymeti yoktu. İşte o yüzden bu günün kıymetini bilip şükretmeliyiz. Elimizdeki değerleri sahiplenip kıymetini bilmeliyiz. Deprem bölgesine tüm insanlık koştu. Devletimiz oradaydı, depremin 20'inci gününde devletimiz kazmayı vurdu ve kalıcı konutların inşaatına başladı. Bizler de İslahiye ilçesinde 100 hanelik prefabrik Osmangazi Mahallesi kuruyoruz. Belediye olarak depremin ikinci günü aşevimizi kurduk. Bugün itibariyle İslahiye ve Antakya'da her gün 4 bin kişiye sahur ve iftar yemeği vermeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Başkan Dündar, Ramazan'ın 15'i olan Dünya Yetimler Günü'nde yetim çocuklarla aynı sofrada oruç açmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Vali Yakup Canbolat ve Başkan Dündar, diğer protokol üyeleriyle birlikte aynı masada iftar yaptıkları yetim çocuklarla sohbet etti. Fetih Müzesi'nde oyunlar oynayarak hoşça vakit geçiren çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

KAYNAK: İHA

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