Osmangazi CHP İlçe Başkanı Metin Akyolcular kimdir, nereli, kaç yaşında? şu sıralar internet mecrasında çokça bakılmaya devam ediyor. Biz de bu soruların cevaplarına haberimizde yer verdik.

OSMANGAZİ CHP İLÇE BAŞKANI METİN AKYOLCULAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Metin Akyolcular Bursa'da dünyaya gelmiştir. Yaşı hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır. 2018 yılında CHP Osmangazi ilçe başkanlığına seçildi. Mevcut başkan olarak CHP Osmangazi olağan ilçe kongresinde başkan adayı olan Akyolcular, 181 oy alarak yeniden ilçe başkanı seçildi.

NE OLMUŞTU?

Bursa'da, CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A.'nın partide görevli 17 yaşındaki S. G.'ye gece yarısı emojili mesajlar attığı, olup biteni anlamaya çalışan kızın "abi" diye hitap etmesi üzerine Akyolcular'ın "Bana abi deme. Senden hoşlanıyorum" dediği iddia edildi. S.G., terslediği M.A'yı Genel Merkez'e şikayet etti. M.A'nın adı, daha önce de evli bir kadınla aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti.