Osmangazi halı saha tesisi halkın hizmetinde

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi tarafından yapılan Osmangazi Halı Saha Tesisi Camicedit Mahallesi'nde hizmete açıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin açılan bu tesisin çocuklara ve gençlere hayırlı olmasını diledi. Ardından Başkan Şahin, "Göreve geldiğimiz 2014 Mart'ından bu yana Osmaneli'nde her kesimin spor yapabilmesi için tesisleşmeye büyük önem verdik. Osmaneli Belediyesi'nin beş yıl içinde yaptığı tesislerle ilçemize ücretsiz spor yapılabilecek birçok tesisi kazandırdık. Tesisleşmeye 6'ncı halı saha ve sosyal tesisler, park projemizle Beşevler Mahallemizde devam ediyoruz. Dolgu çalışmaları devam eden tesislerimiz yine örnek bir proje olacak. Osmaneli birlik ve beraberlik içinde büyümesini ve yükselişini hare alanda sürdürmeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA