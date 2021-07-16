Dünyanın dördüncü en uzun açıklıklı asma köprüsü olan ve Kocaeli ile Yalova'yı birleştiren Osmangazi Köprüsü, birçok vatandaş tarafından tercih edilen alternatifler arasında yer alıyor. Marmara Bölgesi'nin trafiğini rahatlatan ve yoldaki vatandaşları, gidecekleri yere kısa sürede ulaştıran Osmangazi Köprüsü'nün Kurban Bayramı'nda geçiş ücretleri de merak konusu oldu. Bu kapsamda, vatandaşlar tarafından arama motorlarında sıklıkla bakılarak en üst sıralara yükselen Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL 2021? sorularının cevabı haberimizde...

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL 2021?

2020 yılından 2021 yılına geçerken köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yeni yıl zammı uygulandı. Yapılan zam oranı yaklaşık %25 olarak belirlendi. Tabii ki zamlar araca göre değişmekte ve zam uygulamaları 1 Ocak 2021 itibariyle başladı.

Özellikle Osmangazi köprüsü ücreti, İzmir İstanbul yolunun bitirilmesi ile de daha önemli hale geldi. İzmir İstanbul otobanı ile yolculuk süresi 3,5 saate düştü. Osmangazi köprüsü geçiş ücreti ile İzmir İstanbul otoyol ücreti toplam olarak 367 TL’ye geliyor. Osmangazi Köprüsünden giriş yapıp İzmir’den çıkarak kısa yolu kullanmak isteyen sürücülerin bu ücreti ödemesi gerekiyor.

Bu kapsamda, Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretleri, araçlara göre şöyle:

Otomobil: 147,5 TL

Hafif Ticari Araç: 236 TL

3 Akslı Araçlar: 280 TL

4 ve 5 Akslı Araçlar: 371,5 TL

6 ve Yukarı Akslı Araçlar: 468,5 TL

Motosikletler: 103 TL

Diğer otoyol ve köprü ücretlendirmesi ise şöyle:

Araç Tipi Osmangazi Köprüsü Yalova Altınova Bursa Merkez Balıkesir Kuzey Manisa Turgutlu İzmir Çıkış Otomobil 147,5 TL 153,5 TL 179 TL 257,5 TL 349 TL 367 TL Hafif Ticari Araç 236 TL 246 TL 286 TL 411,5 TL 558 TL 586,5 TL 3 Akslı Her Türlü Araçlar 280 TL 292 TL 339,5 TL 488,5 TL 662,5 TL 696,5 TL 4 ve 5 Akslı Her Türlü Araçlar 371,5 TL 387 TL 450,5 TL 648,5 TL 879 TL 924 TL 6 ve Yukarı Akslı Araçlar 468,5 TL 488 TL 586 TL 817,5 TL 1108,5 TL 1165,5 TL Motosikletler 103 TL 107,5 TL 125 TL 180 TL 244 TL 256,5 TL

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ HAKKINDA

Osmangazi Köprüsü ya da İzmit Körfez Köprüsü, Otoyol 5 kapsamında, İzmit Körfezi'ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında inşa edilen, 1.550 metre orta açıklığı ve 2.682 metre toplam uzunluğu ile dünyanın dördüncü en uzun açıklıklı asma köprüsüdür.

PROJE

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu projesi kapsamında, içinde Osman Gazi Köprüsü'nü içeren 384 kilometre otoyol ve 49 kilometre bağlantı yolu yapılmaktadır. Sadece köprü kullanarak körfez geçişi 2 saatten 6 dakikaya, projenin tümü tamamlandığında ise ortalama 8 saat süren İstanbul-İzmir yolculuğu 3,5 saate düşmüştür. Yeni yapılacak otoyol ile mevcut devlet yolundan 95 kilometre daha kısa mesafede ve köprü ile 1,5 saat süren yaklaşık 88 kilometre yol yerine köprü geçişi kullanılması ile yapılan tasarruf yolculuk süresini indiren başlıca nedenlerdir. Mevcut devlet yolu birçok şehir merkezinden geçtiği için, otoyol hız kuralları uygulanamamaktadır.

Proje tamamlandığında yılda 650 milyon dolar ulusal tasarruf sağlanacaktır. Köprünün maliyeti 1,2 milyar dolar olmuştur. Köprü ve otoyolun tamamının maliyeti 6,9 milyar dolar olup, bunun tamamı Otoyol A.Ş tarafından karşılanacak.

İHALE

Gebze - İzmir otoyolu projesinin 2008 yılı başında yayınlanan ihale ilanında, İzmit Körfez köprüsü üzerinde üç gidiş, üç dönüş şeritli (toplam altı şeritli) karayolu ve bir gidiş bir dönüş iki demiryolu hattı planıyla yer almıştı. Lakin Ağustos 2008'de “1 numaralı zeyilname” ile demiryolu hatları kaldırıldı ve 27 Eylül 2010 günü demiryolsuz Körfez köprüsü ile Gebze - İzmir otoyolu sözleşmesi imzalandı.

İNŞAAT

Gebze - İzmir otoyolu projesinin 2008 yılı başında yayınlanan ihale ilanında, İzmit Körfez köprüsü üzerinde üç gidiş, üç dönüş şeritli (toplam altı şeritli) karayolu ve bir gidiş bir dönüş iki demiryolu hattı planıyla yer almıştı. Lakin Ağustos 2008'de “1 numaralı zeyilname” ile demiryolu hatları kaldırıldı ve 27 Eylül 2010 günü demiryolsuz Körfez köprüsü ile Gebze - İzmir otoyolu sözleşmesi imzalandı.

AÇILIŞ

Köprü, 30 Haziran 2016 akşamında Türk motosiklet pilotu Kenan Sofuoğlu cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve başbakanı Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle açılmıştır.

İSTATİSTİKLER

Trafiğe açılmasını takip eden ilk on gün içinde köprü trafiğinin en az %95'ini 1. sınıf araçlar oluşturmuştur. Köprünün ücretsiz olduğu dönemde günlük ortalama 100.000 araç hizmet verirken ücretli hizmete başladığı dönemde günlük ortalama 6.000 araç köprüyü kullanmıştır. Taahhüt edilenden daha az araç geçişinin devlete ortalama haftalık maliyeti 10 milyon dolardır.

Köprü 1 Temmuz 2016'da trafiğe açıldı.(11 Temmuz 07.00'a kadar ücretsiz) Trafiğe açıldıktan sonra;

1 Temmuz 2016'da 49.942

2 Temmuz 2016'da 83.147

3 Temmuz 2016'da 83.170

4 Temmuz 2016'da 75.650

5 Temmuz 2016'da 108.74

11-26 Temmuz 2016 100.932 araç köprüyü kullandı.