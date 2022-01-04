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Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? İşte 2022 Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri

Yeni yılda birçok alanda zamlar geldi. Bu zamlardan köprü geçiş ücretleri de nasibini aldı. Peki, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? İşte 2022 Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri...

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? İşte 2022 Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri

Osmangazi Köprüsü temeli 2013 senesinde atılmıştı. İstanbul-İzmir arası ulaşımı 9 saatten 3,5 saate düşürecek projenin en büyük ayağını oluşturan bu köprü vatandaşların işini oldukça kolay hale getiriyor. 2022 yılında köprü ücretlerinde değişikliği gidildi. Bunlar arasında Osmangazi Köprüsü de yer alıyor. Bu bağlamda, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? İşte 2022 Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ve detaylar...

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? İşte 2022 Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2022 yılında Osmangazi Köprüsü için geçerli olacak yeni fiyatlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açıklandı. 

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? İşte 2022 Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri

Otomobiller için 2022 yılında Osmangazi Köprüsü geçerli ücreti  184.5 TL olarak belirlendi.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? İşte 2022 Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri

2022 OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Köprü ücretleri motosikletler için 129 TL olurken, minibüs ve ticari araçlar için 295 TL, kamyonlar için 464.5 TL, tırlar için 585 TL ve otobüsler ise için de 350 TL oldu.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? İşte 2022 Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri

DİĞER KÖPRÜLERDE OTOMOBİL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul Boğazı'nda yer alan köprülerde 2022 senesi itibari ile tek yön otomobil geçiş 8,25 TL olarak tanımlanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinden daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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