Osmangazi Köprüsü gişelerinde durdurulan minibüste 47 düzensiz göçmen yakalandı

YALOVA (AA) - Yalova'da Osmangazi Köprüsü gişelerinde durdurulan bir minibüste 47 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Altınova Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan İzmir'e düzensiz göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine Altınova Gişeleri'nde önlem aldı.

İ.K. idaresindeki minibüsü durduran ekipler, aracın arka bölümünde aralarında kadın ve çocukların da olduğu 31'i Afganistan, ikisi Somali ve biri Pakistan uyruklu, 13'ü de bazı Afrika ülkelerinden 47 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi. Bu kişiler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yabancı uyrukluları yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen İ.K. ve beraberindeki M.K. ise gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma tarafından ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA