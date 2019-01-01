Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar?

Osmangazi Köprüsü’nde geçen yıl 71,75 TL olan otomobil geçiş ücreti, 2019 yılının ilk sabahı 103,05 TL'ye çıktı. Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyol geçiş ücretleri de zamlandı. Daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası 11,5 TL, 7,40 TL olan Gemlik- Bursa arası 15,65 TL’ye yükseltildi.

İşletmesi özel şirkette olan Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu geçiş ücretleri, 2019 yılının ilk gününde artırıldı.

Geçen yıl 71,75 TL olan 1. sınıf aracın (otomobil) geçiş ücreti, bu sabah itibari 103.05 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol ücretlerine de zam yapıldı.

Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolunda daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası yeni zamla birlikte 11,5 TL’ye, daha önce 7,40 TL olan Gemlik-Bursa Kuzey gişeleri arası da 15,65 TL’ye yükseltildi.