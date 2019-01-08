Osmangazi’de açık pazar yerleri tarih oluyor

Osmangazi Belediyesi, Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde bulunan açık pazar yerinin üstünü kapatarak modern hale getiriyor. Pazar yerinde yürütülen çalışmalar tamamlandığında vatandaşa ve esnafa daha rahat alışveriş yapma imkanı sunulacak.

İlçede, kurulan bütün pazarlara konfor getirmeyi hedefleyen Osmangazi Belediyesi bu kapsamda Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'ndeki mevcut pazar alanını kapalı hâle getiriyor. Gerek pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması, gerekse vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için başlatılan Emek Kapalı Pazar Alanı inşaatında çalışmalar son sürat devam ediyor. Toplam 2 bin 600 metrekare alan üzerine inşâ edilen pazar alanında idari bina, zabıta noktası, bay-bayan tuvaletleri, mescid ve abdesthane gibi birimler bulunacak. Betonarme çelik karkas yapı olarak inşa edilen pazarda, 140 tezgâh yer alacak. Pazarcı esnafının rahat şekilde mallarını taşıyabilmesi için 2 adet araç giriş çıkış noktasının bulunacağı Emek Kapalı Pazar Alanı'nda yayalar için ise ayrı girişler olacak. Pazar alanı, pazar kurulmadığı zamanlarda otopark olarak kullanılarak bölgedeki otopark sıkıntısına da çâre olacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazililerin pazar alışverişlerini daha konforlu ve hijyenik şekilde yapmalarını sağlamak adına kapalı pazar alanlarının sayısını arttırdıklarını ifade ederek, "Osmangazi'yi daha modern ve yaşanabilir bir yer yapabilmek maksadıyla birçok alanda çalışma yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi de kapalı pazar alanı çalışmalarımız. Osmangazi'deki pazar yerlerini belli bir standarda ulaştırarak vatandaşlarımıza konforlu alışveriş imkânı sunuyoruz. Emek Kapalı Pazar Alnı inşaatında çalışmalarımız devam ediyor. Hem satıcılarımız için hem de mahalledeki vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi için her şey düşünerek düşünülmüş durumda. Emek'li vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA