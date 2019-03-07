Osmangazi’de aşıklar gecesi

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Şairlerin Dilinden Aşıkların Telinden" faaliyeti, Türkiye'nin dört bir yanından gelen şair ve aşıkları bir araya getirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın iştirakiyle Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi. İlhan Yardımcı'nın sunumuyla gerçekleşen konserde şairler, okudukları şiirler ile geceye katılanlara duygu dolu anlar yaşattı. Saz eşliğinde Anadolu'nun çeşitli yörelerinden türküler seslendiren aşıklar dinleyenleri coşturdu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kültür ve sanat alanındaki faaliyetlere önem verdiklerini belirterek, "Bir milletin tarihi, kültürü, yaşayışı, örf ve adetleri, şiirler, masallar, romanlar ve destanlarıyla öğrenilebilir. Bu sebeple sahip olduğumuz kültür merkezleri haftanın her günü birbirinden farklı faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Anadolu'nun kültürel belleği olan aşıklık geleneği, kültürel çeşitliliğimizin ve zenginliğimizin önemli bir ifadesidir. Aşıklarımızın teli, tüm gönüllere hitap ediyor. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

Programın sonunda aşıklık geleneğine uygun bir şiir okuyan Başkan Dündar ayakta alkışlandı.

Kaynak: İHA