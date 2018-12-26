Osmangazi’de bowling heyecanı

Kurum içi iletişimi güçlendirmek maksadıyla yıl içinde çeşitli organizasyonlar düzenleyen Osmangazi Belediyesi'nin son programı "Birimler Arası Bowling Turnuvası" oldu.

Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Anatolium Alışveriş Merkezi'nde tertiplenen bowling turnuvasına personelin ilgisi büyük oldu. Belediye çalışanlarının iş stresini azaltarak, keyifli vakit geçirmeleri maksadıyla organize edilen turnuvaya 7 kişiden oluşan 28 takım katıldı. Renkli görüntülere sahne olan turnuvanın ilk tur elemelerinde en yüksek puanları alan 10 takım final için kıyasıya mücâdele edecek. 4 gün sürecek turnuva, 28 Aralık Cuma günü yapılacak final karşılaşmaları ile sona erecek.

Kaynak: İHA