Osmangazi’de kaçak yapılaşmaya geçit yok

Osmangazi Belediyesi, Geçit Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilmiş iki katlı ruhsatsız binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Kaçak Yapı ile Mücadele Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda ilk somut adımları atan Osmangazi Belediyesi, Geçit Mahallesi'nde ruhsatsız olarak inşa edilmiş iki katlı kaçak binayı yıktı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan kaçak ev inşaatı iş makinesi ile yerle bir edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA