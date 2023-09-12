Osmangazi’de kaykay coşkusu

Osmangazi Belediyesi tarafından 800 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen Kaykay Parkı, Bursa Kaykay Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Osmangazi’de kaykay coşkusu

Osmangazi Belediyesi tarafından 800 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen Kaykay Parkı, Bursa Kaykay Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Şampiyonada dereceye giren sporcuların ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi.

Türkiye'nin ilk uluslararası standartlardaki Kaykay Parkı'nda, Bursa Kaykay Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya başta Bursa olmak üzere çevre illerden 65 sporcu katıldı. 3 farklı kategoride düzenlenendi yarışlarda kaykaycılar birbirinden zorlu parkurlarda yeteneklerini sergiledi. Saat 10.00'da başlayan yarışlar 18.30'da finale kalan yarışmacıların gösterilerini yapmasıyla son buldu. Yarışlarda Pro Erkeklerde kategorisinde Yusuf Duran birinci, İbrahim Yılmaz ikinci, Furkan Kaplan üçüncü, Emre Töre dördüncü, Ahmet Yıldırımbeşinci, Recep Canal da altıncı oldu.

Pro Kadınlar kategorisinde ise Melis Sakoğlu birinci, Mediha Sude Oral ikinci, Ecrin Bayındır üçüncü, İrem Sekindördüncü oldu. Amatör Erkekler kategorisinde ise Demir Turan birinci, Alperen Şahin Gürkan ikinci, Eren Dinç üçüncü, Enes Hayatsevendördüncü, Recep Mert Kabakçıbeşinci, Ferhat Ege Gezerise altıncı oldu. Yarışlarda derece yapan sporculara birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira, üçüncüye ise 5 bin lira para ödülü verildi. Yarışlarda 4-5 ve 6'ıncı olan yarışmacılar ise 500 lira ile ödüllendirildi.

Dereceye giren sporcuların ödüllerini ise Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündarverdi.Sporcuları tebrik eden Başkan Dündar, "Bu tesis Türkiye'nin en iyi kaykay tesisi. Biz bu tesisi 2017 yılında açtık ve o günden bugüne burada böyle ikinci etkinliği yapıyoruz. Sporcularımızın burayı daha aktif kullanması lazım, buraya daha çok gelmeliyiz bu etkinlikleri daha çok yapmalıyız. Bu tesis kaykaycıların burayı aktif şekilde kullanalım. Şampiyonaya katılan herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel yarışlar ortaya çıktı. Bu yarışlara katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Osmangazi’de kaykay coşkusu

Osmangazi’de kaykay coşkusu

Osmangazi’de kaykay coşkusu

Osmangazi’de kaykay coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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