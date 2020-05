Osmangazi’de sokak hayvanları düzenli olarak besleniyor

Osmangazi Belediyesi, korona virüsü nedeniyle aç kalma sıkıntısıyla karşı karşıya olan sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyor.

Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken can dostları yalnız bırakmayan Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, her gün ilçe genelinde tüm bölgeleri gezerek mama ve su dağıtımı yapıyor. Ekipler, ilçedeki bütün mahalleleri gezerek park ve bahçe gibi yaşam alanlarına yiyecek ve su bırakarak can dostların aç kalmasını önlüyor. Ayrıca, ihtiyaç görülen hayvanlar, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürülerek bakım ve tedavi altına alınıyor. Osmangazi Belediyesi ekipleri, son 10 günde 247 tedavi ve 1031 besleme çalışması olmak üzere toplam bin 278 noktada çalışma gerçekleştirdi. Osmangazi Belediyesi ekipleri, 13 Mart'tan itibaren ise toplam 4 bin 902 sokak hayvanlarına yönelik çalışma yaparak can dostlara sahip çıktı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe genelinde yaptıkları mama ve su dağıtımına aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Sokak hayvanlarımızı hiçbir şartta yalnız bırakmıyoruz. Ekiplerimiz, Osmangazi'nin birçok noktasına düzenli olarak yiyecek ve su bırakarak, sahipsiz hayvanları besliyor. İhtiyaç halinde sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi de barınağımızda yapılıyor" dedi.

Kaynak: İHA