Osmangazili judoculardan milli mesâi

Spor alanında Türkiye'ye örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, Türk Millî Takımı'na sporcular kazandırmaya devam ediyor.

Antalya'da nisan ayında düzenlenecek olan Grand Prix'de ay yıldızlı formayı giyecek olan Osmangazi Belediyespor'un tecrübeli judocularından Damla Çalışkan, Bolu Aladağ Sporcu ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kosova ve Gürcistan kamplarında da boy gösterecek olan milli sporcu, olimpiyat vizesini alarak Bursa'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra ay-yıldızlı ekibin genç kadrosunda yer alan Osmangazili sporculardan Kübra Şenyayla ile Kader Divan ise Yunanistan'da gerçekleştirilecek Avrupa Kupası'nda ter dökmeye hazırlanıyor.

Alt yapıdan yetiştirdikleri genç ve dinamik sporcular ile ulusal ve uluslararası birçok müsabakaya damga vurduklarını ifade eden Osmangazi Belediyespor Judo Takımı Başantrenörü Muammer Çalışkan, sporcularına yürekten inandığını söyleyerek başarılar diledi.

Kaynak: İHA