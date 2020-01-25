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  3. Osmaniye 112 ekipleri ve UMKE, Elazığ’a yaraları sarmak için yola çıktı

Osmaniye 112 ekipleri ve UMKE, Elazığ’a yaraları sarmak için yola çıktı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından Osmaniye'den 112 Sağlık ekipleri ile UMKE bölgeye gönderildi.

Osmaniye 112 ekipleri ve UMKE, Elazığ’a yaraları sarmak için yola çıktı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından Osmaniye'den 112 Sağlık ekipleri ile UMKE bölgeye gönderildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından bölgeye Osmaniye'den bir UMKE ekibi ve iki 112 Sağlık ekibi toplam 11 personelle yaraları sarmak için Osmaniye'den yola çıktı.

Osmaniye 112 ekipleri ve UMKE, Elazığ’a yaraları sarmak için yola çıktı

Osmaniye 112 ekipleri ve UMKE, Elazığ’a yaraları sarmak için yola çıktı

Kaynak: İHA



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