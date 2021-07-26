Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 23.55'de 4,2 büyüklüğündeki deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Vatandaşlarda büyük korkuya sebep olan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, yaptığı açıklamada yaşanan depremin çevre ilçe ve beldelerde de hissedildiğini belirterek, "Yaşanan deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi almadık." dedi.

Düziçi'ne bağlı Ellek beldesinde de Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, depremin şiddetli biçimde hissedildiğini ifade ederek, "Şiddetli ama kısa süren bir depremdi. Beldemizde şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bilgisi almadık. Ekiplerimiz araştırmalarını sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Serhat Bulut ise yaptığı yazılı açıklamada, şimdiye kadar bildirilen bir hasar kaydı bulunmadığını kaydetti. Bulut, depremin merkez üssüne yakın yerleşim yerlerinde de olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.