Osmaniye Belediyesi 4. Kitap Fuarı hazırlıklarına başlandı

Osmaniye Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği kitap fuarının hazırlıklarına başlandı.

6-15 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek kitap fuarı, Masal Park yanındaki fuar alanında yapılacak. 10 gün sürecek olan Osmaniye Belediyesi 4. Kitap Fuarı için pek çok yazar ve yayınevleri ile görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Belediye Başkanı Kadir Kara, geçen yıl 100 bin kişinin üzerinde bir ziyaretçinin kitap fuarını ziyaret ettiğini hatırlatarak, "On gün boyunca siz değerli hemşerilerimin hizmetinde olacak fuarımıza 7'den 70'e herkesi bekliyoruz. Kitapseverler hayranı oldukları yazara kitaplarını imzalatabilecek ve söyleşi programlarına katılabilecekler. Diyoruz ki; Osmaniye Belediyesi 4.Kitap Fuarı'na mutlaka uğrayın, mutlu olun. Fuarın bu yılki sloganı ise "Kitap Okuyun Mutlu Olun, Fıstık Gibi Fuar" şeklinde olacak."

Fuarın Onur Konuğu "Canan Tan"

Osmaniye Belediyesi 4.Kitap Fuarı'nın bu yılki onur konuğu ise Türk Edebiyatının güçlü kalemlerinden Canan Tan olacak. Türkiye'nin en önemli edebiyatçılarından olan Canan Tan her dönem en çok okunan yazarların başında geldi. Türk edebiyatına birçok eser kazandıran Canan Tan, 6-7 Aralıkta Osmaniye'de olacak.

Kaynak: İHA