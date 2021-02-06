Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Turgay Uzun merak ediliyor. Peki, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Turgay Uzun kimdir? İşte detaylar...

TURGAY UZUN KİMDİR?

Turgay Uzun, Üniversiteyi 1991'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Yüksek Lisansı ise 1995'te Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında tamamladı. Ardından 'Doktora' eğitimini 2000'de Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetiminde aldı.

06 Şubat 2021 Tarihli ve 31387 Sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları ile tekrar Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi rektörü seçildi.