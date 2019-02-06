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  3. Osmaniye merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı (2)

Osmaniye merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı (2)

Osmaniye'de FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden dershane öğretmeni...

Osmaniye merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı (2)

11 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERLERİ SERBEST

Osmaniye'de FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden dershane öğretmeni olarak görev yapan Y.E., tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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