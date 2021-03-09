Osmaniye Nüfusu 2020 - 2021 | Osmaniye Yüzölçümü nedir?Şırnak Nüfusu 2020 - 2021 | Şırnak Yüzölçümü nedir?Afyonkarahisar Başmakçı Nüfusu 2020 - 2021 | Başmakçı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Adıyaman Gölbaşı Nüfusu 2020 - 2021 | Gölbaşı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Afyonkarahisar Nüfusu 2020 - 2021 | Afyonkarahisar Yüzölçümü nedir?Adıyaman Gerger Nüfusu 2020 - 2021 | Gerger İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Adıyaman Çelikhan Nüfusu 2020 - 2021 | Çelikhan İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Adıyaman Tut Nüfusu 2020 - 2021 | Tut İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Afyonkarahisar Bayat Nüfusu 2020 - 2021 | Bayat İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Adıyaman Sincik Nüfusu 2020 - 2021 | Sincik İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Osmaniye Nüfusu 2020 - 2021 | Osmaniye Yüzölçümü nedir?

Osmaniye Nüfusu 2020 - 2021 | Osmaniye Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Osmaniye nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Osmaniye nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Osmaniye ilinin nüfusunun 548 bin 556 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Osmaniye yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Osmaniye Nüfusu 2020 - 2021 | Osmaniye Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Osmaniye Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Osmaniye nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Osmaniye Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Osmaniye nüfusu geçen yıla göre 9 bin 797 kişi artarak 548 bin 556 kişi oldu ( 2019 yılında Osmaniye nüfusu 538 bin 759 kişiydi ) . İstanbul ilinde 276 bin 776 erkek, 271 bin 780 kadın yaşamaktadır.

Osmaniye Alan kodu nedir?

Osmaniye ilinin telefon alan kodu 0 328 şeklinde başlamaktadır.

Osmaniye yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Osmaniye ilinin yüz ölçümü 3320 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 77 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Osmaniye Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Osmaniye ilinin plaka kodu 80 olarak belirlenmiştir.

Osmaniye Nüfusu 2020 - 2021 | Osmaniye Yüzölçümü nedir?

Osmaniye 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Osmaniye 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 548556

Osmaniye 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 276776          

Osmaniye 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 271780          

Osmaniye 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 39

Osmaniye 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,54 Kişidir.

Osmaniye 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,22 olduğu görülmektedir.

Osmaniye 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,36 olduğu görülmektedir.

Osmaniye 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 799 kişi boşanmıştır.

Osmaniye 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 634

Osmaniye 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 427804              

Osmaniye 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 213760

Osmaniye 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 214044  

Osmaniye 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 120752

Osmaniye 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 63016       

Osmaniye 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 57736       

Osmaniye 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 176 kişidir.

Osmaniye Nüfusu 2020 - 2021 | Osmaniye Yüzölçümü nedir?

Osmaniye 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 272242  Kadın : 266517  Toplam : 538759  Nüfus yoğunluğu : 172 kişidir.  

Osmaniye 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 208308  Kadın : 208027  Toplam : 416335  

Osmaniye 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 63934  Kadın : 58490  Toplam : 122424  

Osmaniye 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 269875  Kadın : 264540  Toplam : 534415  Nüfus yoğunluğu : 171 kişidir.  

Osmaniye 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 204247  Kadın : 203810  Toplam : 534415  

Osmaniye 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 65628  Kadın : 60730  Toplam : 126358  

Osmaniye 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 266480  Kadın : 261244  Toplam : 527724  Nüfus yoğunluğu : 169 kişidir.  

Osmaniye 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 202911  Kadın : 202125  Toplam : 405036  

Osmaniye 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 63569  Kadın : 59119  Toplam : 126358  

Osmaniye 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 264257  Kadın : 257918  Toplam : 522175  Nüfus yoğunluğu : 167 kişidir.  

Osmaniye 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 199820  Kadın : 198124  Toplam : 397944  

Osmaniye 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 64437  Kadın : 59794  Toplam : 124231  

Osmaniye 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 258959  Kadın : 253914  Toplam : 512873  Nüfus yoğunluğu : 164 kişidir.  

Osmaniye 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 194691  Kadın : 193467  Toplam : 388158  

Osmaniye 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 64268  Kadın : 60447  Toplam : 124715  

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT