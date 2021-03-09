Osmaniye Nüfusu 2020 - 2021 | Osmaniye Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Osmaniye Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Osmaniye nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Osmaniye Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Osmaniye nüfusu geçen yıla göre 9 bin 797 kişi artarak 548 bin 556 kişi oldu ( 2019 yılında Osmaniye nüfusu 538 bin 759 kişiydi ) . İstanbul ilinde 276 bin 776 erkek, 271 bin 780 kadın yaşamaktadır.

Osmaniye Alan kodu nedir?

Osmaniye ilinin telefon alan kodu 0 328 şeklinde başlamaktadır.

Osmaniye yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Osmaniye ilinin yüz ölçümü 3320 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 77 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Osmaniye Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Osmaniye ilinin plaka kodu 80 olarak belirlenmiştir.

Osmaniye 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Osmaniye 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 548556

Osmaniye 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 276776

Osmaniye 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 271780

Osmaniye 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 39

Osmaniye 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,54 Kişidir.

Osmaniye 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,22 olduğu görülmektedir.

Osmaniye 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,36 olduğu görülmektedir.

Osmaniye 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 799 kişi boşanmıştır.

Osmaniye 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 634

Osmaniye 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 427804

Osmaniye 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 213760

Osmaniye 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 214044

Osmaniye 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 120752

Osmaniye 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 63016

Osmaniye 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 57736

Osmaniye 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 176 kişidir.

Osmaniye 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 272242 Kadın : 266517 Toplam : 538759 Nüfus yoğunluğu : 172 kişidir.

Osmaniye 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 208308 Kadın : 208027 Toplam : 416335

Osmaniye 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 63934 Kadın : 58490 Toplam : 122424

Osmaniye 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 269875 Kadın : 264540 Toplam : 534415 Nüfus yoğunluğu : 171 kişidir.

Osmaniye 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 204247 Kadın : 203810 Toplam : 534415

Osmaniye 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 65628 Kadın : 60730 Toplam : 126358

Osmaniye 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 266480 Kadın : 261244 Toplam : 527724 Nüfus yoğunluğu : 169 kişidir.

Osmaniye 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 202911 Kadın : 202125 Toplam : 405036

Osmaniye 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 63569 Kadın : 59119 Toplam : 126358

Osmaniye 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 264257 Kadın : 257918 Toplam : 522175 Nüfus yoğunluğu : 167 kişidir.

Osmaniye 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 199820 Kadın : 198124 Toplam : 397944

Osmaniye 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 64437 Kadın : 59794 Toplam : 124231

Osmaniye 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 258959 Kadın : 253914 Toplam : 512873 Nüfus yoğunluğu : 164 kişidir.

Osmaniye 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 194691 Kadın : 193467 Toplam : 388158

Osmaniye 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 64268 Kadın : 60447 Toplam : 124715