Osmaniye Valisi Erdin Yılmaz, depremdeki son durumu açıkladı: 65 bina yıkıldı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, meydana gelen depremdeki son durum hakkında açıklama yaptı .

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Osmaniye Valisi Erdin Yılmaz, depremdeki son durumu açıkladı: 65 bina yıkıldı

Osmaniye Valisi Yılmaz, yaptığı basın açıklamasında depremin merkez üssünün Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olduğunu depremin büyüklüğünün 7.7 olduğunu ifade etti.

Yılmaz, "Osmaniye’mizde şu ana kadar tespit edilen merkezde 49 bina var yıkılan. Düziçi'nde 7, Bahçe'de 7 ve Hasanbeyli ilçesinde 1 olmak üzere 65 bina yıkıldı. Bütün ekiplerimiz, devletin bütün kurumları alanda müdahale ediyoruz” dedi.

Öte yandan Esenevler Mahallesi'nde 11 katlı bir bina da yıkıldı. Binada arama-kurtarma çalışmalarına AFAD'ın yanı sıra askerler de katıldı.

Kahramanmaraş'taki depremin ardından Kızılay harekete geçti! Kan bağışı çağrısında bulunuldu!Kahramanmaraş'taki depremin ardından Kızılay harekete geçti! Kan bağışı çağrısında bulunuldu!

Son dakika | AFAD'dan Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki depreme ilişkin açıklama: Uluslararası yardım çağrısında bulunulduSon dakika | AFAD'dan Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki depreme ilişkin açıklama: Uluslararası yardım çağrısında bulunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklama: İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedirCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklama: İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir

Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar varSon dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Enkaz altındaki vatandaşla dalga geçtiler! İnsanlığın öldüğü an!
Enkaz altındaki vatandaşla dalga geçtiler! İnsanlığın öldüğü an!
Hatay Payas'da deprem sonrası göçük altında kalanların cansız bedenine ulaşıldı!
Hatay Payas'da deprem sonrası göçük altında kalanların cansız bedenine ulaşıldı!
7 katlı bina 7,6'lık artçı sarsıntıyla böyle yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!
7 katlı bina 7,6'lık artçı sarsıntıyla böyle yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!
Kahramanmaraş depremi! Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ailesinin enkaz altında olduğunu açıkladı!
Kahramanmaraş depremi! Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ailesinin enkaz altında olduğunu açıkladı!
Son Haberler
Karabük'te 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Karabük'te 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Depremzedeler için harekete geçildi! Bu oteller ücretsiz konaklama sağlayacak
Depremzedeler için harekete geçildi! Bu oteller ücretsiz konaklama sağlayacak
Yalova'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Yalova'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Iğdır'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Iğdır'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Kahramanmaraş'taki 7.4 deprem Gaziantep Kalesi'ni yıktı! İşte kalenin son durumu...
Kahramanmaraş'taki 7.4 deprem Gaziantep Kalesi'ni yıktı! İşte kalenin son durumu...
İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi! İşte iptal edilen seferler...
İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi! İşte iptal edilen seferler...
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Bursa Gemlik'te zincirleme kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bursa Gemlik'te zincirleme kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kocaeli Kartepe'de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
Kocaeli Kartepe'de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar