Osmaniye Valisi Erdin Yılmaz, depremdeki son durumu açıkladı: 65 bina yıkıldı

Osmaniye Valisi Yılmaz, yaptığı basın açıklamasında depremin merkez üssünün Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olduğunu depremin büyüklüğünün 7.7 olduğunu ifade etti.

Yılmaz, "Osmaniye’mizde şu ana kadar tespit edilen merkezde 49 bina var yıkılan. Düziçi'nde 7, Bahçe'de 7 ve Hasanbeyli ilçesinde 1 olmak üzere 65 bina yıkıldı. Bütün ekiplerimiz, devletin bütün kurumları alanda müdahale ediyoruz” dedi.

Öte yandan Esenevler Mahallesi'nde 11 katlı bir bina da yıkıldı. Binada arama-kurtarma çalışmalarına AFAD'ın yanı sıra askerler de katıldı.

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