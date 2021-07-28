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  3. Osmaniye'de 2 ayrı noktada yangın! Bazı evler boşaltıldı

Osmaniye'de 2 ayrı noktada yangın! Bazı evler boşaltıldı

Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın dolayısıyla Tülüce mevkisinde bulunan bazı evler boşaltıldı. Öte yandan Osmaniye Merkeze bağlı Dereobası köyündeki ormanlık alanda da yangın çıktı.

Osmaniye Merkeze bağlı Dereobası köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi gönderildi.

Müdahalenin sürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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OSMANİYE'DE 2 AYRI NOKTADA YANGIN

Osmaniye Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde bulunan ormanlık alanda da yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılırken, yangın havadan helikopter ile karadan arazözler ve iş makineleriyle yapılan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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BAZI EVLER ÖNLEM AMAÇLI BOŞALTILDI!

Osmaniye Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın dolayısıyla bölgeye yakın olan bazı evler önlem amaçlı boşaltıldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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