SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığından BioNTech aşı açıklaması!Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan kimdir, nereli, kaç yaşında?Şüphelinin iç çamaşırından piyasa değeri tam 300 bin lira olan uyuşturucu çıktıTam kapanmada çalışanların hakları neler? | İşveren ve çalışanların tam kapanma sürecinde dikkat etmesi gerekenlerİstanbul'da çıkan yol verme kavgasında yumruklar ve tekmeler havada uçuştu!İzmir’de uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandıTekirdağ’da bir fabrikada çıkan yangın 4 saat süren müdahale sonucu söndürüldüMüge Anlı canlı yayın izle, 29 Nisan Perşembe | Müge Anlı son bölüm youtube full izleSerbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? 29 Nisan 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatlarıSinop'ta vatandaş tam kapanmadan önce bayram tıraşını oldu
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Osmaniye'de baklava hırsızlığı! Çalacak bir şey bulamayınca bir tepsi baklava çaldılar

Osmaniye'de baklava hırsızlığı! Çalacak bir şey bulamayınca bir tepsi baklava çaldılar

Osmaniye'de bir işyerine giren hırsızlar aradıklarını bulamayınca bir tepsi baklava çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken şahısların iş yerini didik didik aradıkları görüldü.

Osmaniye'de garip bir hırsızlık olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olayı Mimar Sinan Mahallesi 8529 Sokak'ta bulunan baklavacı dükkanında yaşandı. İş yerinde bulunan dolapta bir tepsi baklavanın olmadığını fark eden iş yeri çalışanları durumu anlayabilmek için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde iş yerine 3 kişinin girdiğini ve bir tepsi baklavayı çaldığını gören iş yeri çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı baklavacı dükkânına sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Şube Amirliği ekipleri iş yerine ait güvenlik kamerasını inceledi.

 

 

YAŞLARININ KÜÇÜK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Görüntülerden şahısların kimliklerini tespit eden ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan fiziki takip sonucunda M.Ç.G., B.K. ve H.Y isimli şahıslar ikametgahlarında yakalandı. Yaşları küçük olduğunu anlaşılan şahıslar Çocuk Şube'ye teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ç.G., B.K. ve H.Y isimli şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT