Osmaniye'de bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kadirli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Tozlu köyünde karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.Açıklamada, ikinci bir emre kadar köye giriş ve çıkışların...
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kadirli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Tozlu köyünde karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.
Açıklamada, ikinci bir emre kadar köye giriş ve çıkışların sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
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