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Osmaniye'de bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kadirli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Tozlu köyünde karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.Açıklamada, ikinci bir emre kadar köye giriş ve çıkışların...

Osmaniye'de bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kadirli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Tozlu köyünde karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ikinci bir emre kadar köye giriş ve çıkışların sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA




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