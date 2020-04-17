Osmaniye'de bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.



Kadirli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Tozlu köyünde karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ikinci bir emre kadar köye giriş ve çıkışların sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA