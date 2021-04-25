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Osmaniye'de bisiklet hırsızı 2 şahıs yakalandı

Osmaniye'de bir vatandaşın park ettiği bisikletini çalan hırsızlık şüphelisi iki şahsı polis ekipleri yakaladı.

Osmaniye'de bisiklet hırsızı 2 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi 5002 Sokak üzerine bir vatandaş bisikletini park etti. Bir süre sonra bisikletini park ettiği yere gelen şahıs bisikletinin yerinde olmadığını gördü. Bisikletinin çalındığını düşünen şahıs durumu polise bildirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı sokağa sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler bisikleti çalan şahısları görüntülerden teşhis etti. Bisikleti çalanların T.D. ve A.D. isimli olduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmanın ardından şahıslar fiziki takip sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan T.D. ve A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Osmaniye'de bisiklet hırsızı 2 şahıs yakalandı

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