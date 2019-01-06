Osmaniye'de, ekili tarım arazileri sular altında

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 4 gündür süren sağanak nedeniyle buğday, ıspanak ve turp ekili binlerce dönüm tarım arazisi, sular altında kaldı.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, perşembe gününden bu yana ilçede etkili olan sağanağın, derelerin ve sulama kanallarının taşmasına neden olduğunu söyledi. Çiftçinin perişan olduğunu, buğday, ıspanak ve turp ekili binlerce dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını belirten İspir, günlük yaşamın da olumsuz etkilendiğini kaydetti. Bir an önce ilçede hasar tespit çalışmalarına başlanması gerektiğini vurgulayan Başkan İspir, "İlçe genelinde yağmur 4 gündür kesintisiz yağdı. Metrekareye 60- 70 kilogram yağmurun düştüğü tahmin ediliyor. Hal böyle olunca ilçemizdeki bütün dereler ve kanallar taştı. Savrun Çayı'nın taşması ile Narlıkışla köyümüzde ekili tarım arazileri dün sular altında kalmıştı. Devam eden sağanağın şiddetini artırmasıyla Kesikkeli, Coşkunlar ve Kerimli köylerinde binlerce dönüm buğday, ıspanak ve turp tarlaları sular altında kaldı. Bakınca tarlalar, adeta gölü andırıyor. Ekili alanlarda ürünler sudan görünmüyor. Çiftçilerimiz perişan oldu. Yağmur çiftçiyi zor duruma soktu. Bir an önce hasat tespit çalışmaları başlatılmalıdır. Önümüzdeki günler içinde hava durumu yağışlı gösteriyor. Eğer sağanak devam ederse suya doyan topraklar göletlere ve baskınlara neden olabilir" diye konuştu.

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DHA