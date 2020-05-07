Osmaniye'de hemzemin geçitte kaza: 2 yaralı
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde elektrikli lokomotifin otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı.Yarbaşı beldesindeki hemzemin geçide kontrolsüz giren Ö.G. idaresindeki 80 ABE 168 plakalı otomobile, elektrikli lokomotif çarptı.Sürüklenen araçtaki sürücü ile 2 yaşındaki...
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde elektrikli lokomotifin otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Yarbaşı beldesindeki hemzemin geçide kontrolsüz giren Ö.G. idaresindeki 80 ABE 168 plakalı otomobile, elektrikli lokomotif çarptı.
Sürüklenen araçtaki sürücü ile 2 yaşındaki oğlu yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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