Osmaniye'de iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre kaza merkeze bağlı Dereobası köyünde meydana geldi. 80 ADM 452 plakalı kamyonet ile 48 CBF 66 plakalı kamyonet bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan kamyonlar, park halindeki askeri araçlara çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Sağlık ekipleri kazada 2 kişinin öldüğünü 4 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Araçlar çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.