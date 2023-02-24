Osmaniye'de iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var

Osmaniye'nin Dereobaşı köyünde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Alınan bilgilere göre kaza merkeze bağlı Dereobası köyünde meydana geldi. 80 ADM 452 plakalı kamyonet ile 48 CBF 66 plakalı kamyonet bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan kamyonlar, park halindeki askeri araçlara çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'de iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Sağlık ekipleri kazada 2 kişinin öldüğünü 4 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçlar çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var Osmaniye'de iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de konuştu: "Vatandaşlarımdan bizlere 1 yıl müsaade etmelerini rica ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de konuştu: "Vatandaşlarımdan bizlere 1 yıl müsaade etmelerini rica ediyorum"
Osmaniye'de yürekleri dağlayan görüntüler! Depremde yakınlarını kaybedenler mezarlıktan ayrılmıyor!
Osmaniye'de yürekleri dağlayan görüntüler! Depremde yakınlarını kaybedenler mezarlıktan ayrılmıyor!
Bakanlar Osmaniye'de açıklamada bulundu! Hasar tespit çalışmaları ve yeni konut seferberliği hakkında açıklama yaptılar!
Bakanlar Osmaniye'de açıklamada bulundu! Hasar tespit çalışmaları ve yeni konut seferberliği hakkında açıklama yaptılar!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
Evin yolunu unutan fok balığı! Kendini Ayvalık'ta buldu!
Evin yolunu unutan fok balığı! Kendini Ayvalık'ta buldu!
Kahramanmaraş depremi şehri yok etti! Adıyaman'ın deprem öncesi ve deprem sonrası fotoğrafları kahretti!
Kahramanmaraş depremi şehri yok etti! Adıyaman'ın deprem öncesi ve deprem sonrası fotoğrafları kahretti!
İstanbul Boğazı sise büründü! Kıyı Emniyetleri Genel Müdürlüğü gemi trafiğini çift yönlü durdurduklarını açıkladı!
İstanbul Boğazı sise büründü! Kıyı Emniyetleri Genel Müdürlüğü gemi trafiğini çift yönlü durdurduklarını açıkladı!
Son Haberler
Dejan Rasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Rasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dejan Rasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Rasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eduvie İkoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduvie İkoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eduvie İkoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduvie İkoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Slavisa Ristovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavisa Ristovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Slavisa Ristovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavisa Ristovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Meshack Ubochioma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meshack Ubochioma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Meshack Ubochioma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meshack Ubochioma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adıyaman'daki 6 otel, depremde yerle bir oldu! İşte o oteller...
Adıyaman'daki 6 otel, depremde yerle bir oldu! İşte o oteller...
Korku filminden çıkmış gibi: Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar...
Korku filminden çıkmış gibi: Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar...
Çok Okunanlar
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Meteoroloji'den iki il için uyarı! Yağmur, karla karışık yağmur, kar yağışı, buzlanma ve don bekleniyor
Meteoroloji'den iki il için uyarı! Yağmur, karla karışık yağmur, kar yağışı, buzlanma ve don bekleniyor
Osmaniye'de iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var
Osmaniye'de iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Her yerden deprem oluyor: Samsun 30 dakika içinde iki kez sallandı!
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Her yerden deprem oluyor: Samsun 30 dakika içinde iki kez sallandı!
Malatya'da milyonluk yeni binalar depremde yıkıldı! Vatandaşlar isyan etti!
Malatya'da milyonluk yeni binalar depremde yıkıldı! Vatandaşlar isyan etti!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!