Osmaniye'de insan yüzlü örümcek bulundu!

Osmaniye'de ilçeye bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Tan isimli vatandaş, evinin bahçesinde ağaçları sularken bir yaprağın üzerinde beyaz renkli, insan yüzünü anımsatan bir örümcek gördü.

İNSAN YÜZLÜ ÖRÜMCEK

Örümceği bir kavanoz içerisine koyarak korumaya alan Ahmet Tan bulduğu örümceği internette araştırmaya başladı. Tan, örümceğin Latince adı "thomisus onustus" olan ve insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren köşeli yengeç örümceği olduğunu öğrendi.

Bulduğu yengeç örümceğinin Türkiye’de çok nadir görüldüğünü söyleyen Ahmet Tan, “Bahçemde ağaçları sularken yaprakların üzerinde duran bu örümcek dikkatimi çekti. Şekli insan yüzünü andırıyordu. Hemen bir kavanoza koyarak korumaya aldım. Ne yiyip ne içtiğini bilmiyorum ama kavanozun içine maydanoz koydum. Neticede bu da bir canlı, onun için en iyi yer kendi doğal yaşamı. İnternetten de araştırma yaptım, pek nadir görülen bir türmüş. Ben bu örümceği yeniden doğal ortamına bırakacağım” şeklinde konuştu.