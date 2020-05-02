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  3. Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde oğlu tarafından vurulan 66 yaşındaki şahıs, hayatını kaybetti.

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde oğlu tarafından vurulan 66 yaşındaki şahıs, hayatını kaybetti.

Olay dün öğleden sonra ilçeye 25 kilometre mesafedeki Yeşilyurt mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki lise 11. sınıf öğrencisi S.A, evde bilinmeyen bir nedenle 66 yaşındaki babası E.A ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, babası E.A'yı av tüfeğiyle arkadan vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden babanın cenazesi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırdı.

Babasını vurarak öldüren S.A ise gözaltına alındı.

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Kaynak: İHA




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