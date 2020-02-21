Osmaniye'de öğrenci ve işçi servisi çarpıştı: 20 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde öğrenci ve işçi servisinin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçe Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ö.C. idaresindeki 80 AAB 225 plakalı öğrenci servisi ile özel bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan O.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen işçi servisi İstiklal Mahallesi Akpak Dede Camisi önünde çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'si ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ile bazı özel hastanelere, durumu hafif olan 13'ü de Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA