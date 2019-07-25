Osmaniye'de okul önleri ve parklarda uyuşturucu satışına 6 tutuklama (2) Osmaniye'de, okul önleri ile parklarda uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve bugün hakim karşısına çıkartılan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, bir şapheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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6 KİŞİ TUTUKLANDI Osmaniye'de, okul önleri ile parklarda uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve bugün hakim karşısına çıkartılan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, bir şapheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA



