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  3. Osmaniye'de okul önleri ve parklarda uyuşturucu satışına 6 tutuklama (2)

Osmaniye'de okul önleri ve parklarda uyuşturucu satışına 6 tutuklama (2)

Osmaniye'de, okul önleri ile parklarda uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve bugün hakim karşısına çıkartılan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, bir şapheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye'de okul önleri ve parklarda uyuşturucu satışına 6 tutuklama (2)

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Osmaniye'de, okul önleri ile parklarda uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve bugün hakim karşısına çıkartılan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, bir şapheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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