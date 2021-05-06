Osmaniye'de Orman İşletme Müdürlüğünden tavus kuşu çalındı: 2 şüpheli gözaltında
Osmaniye'de Orman İşletme Müdürlüğünden, 2 şüphelinin tavus kuşu çaldığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı.
Müdürlük bahçesinde bakılan tavus kuşunun yerinde olmadığını gören personelin durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlığı yaptığını belirlediği F.K. ve M.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin evinde bulunan tavus kuşları da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
KAYNAK: ANADOLU AJANSI