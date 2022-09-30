Osmaniye'de otomobil uçurumdan yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgilere göre kaza Düziçi ilçesi Yeşildere Köyü'nde meydana geldi. Hacı Hüseyin Torun hakimiyetindeki 80 FH 202 plakalı otomobil, Torun'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ağalar mevkiinde uçurumdan yuvarlandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
ÜÇÜNÜN DURUMU AĞIR
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Hacı Hüseyin Torun, Duygu Torun ve Ramazan Torun’un durumlarının ağır olduğu öğrenildi.