Osmaniye’de otomobilin çarptığı yaralı sokak kedisi tedavi altına alındı

Osmaniye'de otomobil çarpası sonucu yaralanan yavru sokak kedisi, Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince bulunulduğu yerden alınıp, götürüldüğü nöbetçi klinikte tedavisine başlanıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Osmaniye’de otomobilin çarptığı yaralı sokak kedisi tedavi altına alındı

Osmaniye'de otomobil çarpası sonucu yaralanan yavru sokak kedisi, Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince bulunulduğu yerden alınıp, götürüldüğü nöbetçi klinikte tedavisine başlanıldı. Kalça ekleminde kırık tespit edilen kedinin, iyileşmesinin ardından sahiplendirileceği kaydedildi.

Hacıosmanlı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesinde otomobilin çarptığı sokak kedisini gören vatandaşlar, Osmaniye Belediyesini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine belirtilen adrese Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Barınağı ekipleri sevk edildi. Kısa bir sürede adrese ulaşan ekipler yaralı kediyi alıp, tedavisi için nöbetçi veteriner kliniğine ulaştırdı. Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit tarafından yaralı kediye ilik müdahalede bulunulup, çekilen röntgen filminde, kalça ekleminde kırık tespit edildi.

Tedavinin sürdüğünü ifade eden Ali Nuri Yiğit, sokak kedisinin iyileşmesinin ardından sahiplendirilerek sıcak bir yuvaya kavuşturulacağını belirterek, "Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Veteriner Hekimler odası arasında yapılan protokol çerçevesinde nöbetçi klinik biz olduğumuz için, trafik kazası sonrasında sokak canımız bize getirildi. Yapılan muayene ve çekilen röntgenler sonucunda kedimizin kalça ekleminde kırık ve yine sağ tarafta kalça ekleminde ayrılma tespit ettik. Tabii kazanın vermiş olduğu bir iç kanama riski vardı ve öncesinde bir süre gözlem altında tuttuk. Şuanda strese bağlı hayvanın direnci düşük, birde sokak kedisi olduğu için çok iyi beslenemediklerinden dolayı da zaten dirençleri düşük oluyorlar. O nedenle bugün ve yarın tedavisine devam edeceğiz, biraz toparlamaya çalışacağız. Toparlanırsa eğer kalça eklemindeki kırık için operasyona almayı düşünüyoruz. Ameliyat sonrasında da sağlığına kavuşacağını ümit ediyoruz" dedi.

Veteriner Hekim Yiğit, sokak kedisinin sağlığına kavuşmasının ardından Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edileceğini belirterek, "Barınakta kedimizi sahiplenmek isteyen bir vatandaşımız olursa sahiplendireceğiz. Sıcak bir yuvası ve bir aile sahibi olacak inşallah" diye konuştu.

Osmaniye’de otomobilin çarptığı yaralı sokak kedisi tedavi altına alındı

Osmaniye’de otomobilin çarptığı yaralı sokak kedisi tedavi altına alındı

Osmaniye’de otomobilin çarptığı yaralı sokak kedisi tedavi altına alındı

Osmaniye’de otomobilin çarptığı yaralı sokak kedisi tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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