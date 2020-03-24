Osmaniye'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Ali Düldül'ün kullandığı 42 CVG 95 plakalı otomobil, Düziçi çevre yolunda şarampole devrildi.Kazada, sürücü Düldül ile Sinan Düldül ve Uğur Yılmaz yaralandı.Yaralılar ambulanslarla...
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ali Düldül'ün kullandığı 42 CVG 95 plakalı otomobil, Düziçi çevre yolunda şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Düldül ile Sinan Düldül ve Uğur Yılmaz yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT