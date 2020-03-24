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  3. Osmaniye'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Osmaniye'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Ali Düldül'ün kullandığı 42 CVG 95 plakalı otomobil, Düziçi çevre yolunda şarampole devrildi.Kazada, sürücü Düldül ile Sinan Düldül ve Uğur Yılmaz yaralandı.Yaralılar ambulanslarla...

Osmaniye'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ali Düldül'ün kullandığı 42 CVG 95 plakalı otomobil, Düziçi çevre yolunda şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Düldül ile Sinan Düldül ve Uğur Yılmaz yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA




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