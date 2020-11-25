Osmaniye’de oyun makinesi hırsızlığı kamerada!

Osmaniye’de 4 kişi bir spor salonunun bahçesinde bulunan oyun makinesini çalma girişiminde bulundu. Makinenin para kasasının kilidini kıran kişiler, kumbaradaki bulunan bozuk paraları çalarak olay yerinden uzaklaştı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüle ile ilgili polis ise inceleme başlattı.